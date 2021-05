Stuttgart

Gespräch mit Kretschmann: Studenten beklagen fehlende Hilfen

20.05.2021, 03:12 Uhr | dpa

Vor einem Gespräch von Studenten mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat die Landesstudierendenvertretung die teils prekäre Situation der angehenden Akademiker in der Corona-Krise beklagt. "Viele Studierende befinden sich weiterhin in einer schweren finanziellen Notlage", sagte Präsidiumsmitglied Andreas Bauer von der Hochschule Mannheim. "Die politische und mediale Aufmerksamkeit lag vor allem bei den Schulen und weniger bei den Studierenden." Die wirtschaftlichen und akademischen Nachteile der Studierenden seien kaum diskutiert worden, sagte Bauer vor dem sogenannten StudiGipfel des Regierungschefs am heutigen Donnerstag.

Den Sorgen und Nöten wollen Kretschmann und Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (beides Grüne) in einem Video-Gespräch mit Studierenden Aufmerksamkeit schenken. Im Mittelpunkt sollen die Lehren aus der Pandemielage stehen. Auch Vertreter der Hochschule und der Studierendenwerke sind beteiligt.