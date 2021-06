Stuttgart

Erster Warnstreik im Südwest-Einzelhandel

04.06.2021, 12:25 Uhr | dpa

Im Tarifstreit im baden-württembergischen Einzelhandel hat die Gewerkschaft Verdi zu einem ersten zweitägigen Warnstreik aufgerufen. Betroffen seien zwei Kaufland-Filialen in Steinheim/Murr sowie in Ludwigsburg, wie ein Sprecher am Freitag in Stuttgart mitteilte. Angaben zur Zahl der Teilnehmer konnte er zunächst nicht machen. Bislang gab es im Land zwei Gesprächsrunden zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebern. Letztere legten noch kein Angebot vor.

Die Gewerkschaft bekräftigte ihre Forderung nach 4,5 Prozent mehr Geld und eine Anhebung der Ausbildungsvergütungen um monatlich 100 Euro. Die Arbeitgeber hatten die Forderung als "völlig utopisch" abgelehnt. Sie sei realitätsfremd und trage der wirtschaftlichen Lage des Einzelhandels nicht Rechnung, kritisierte der Handelsverband. Er verwies darauf, dass sich der Handel in den vergangenen Monaten unterschiedlich entwickelt habe.

In der Branche arbeiten im Land rund 500.000 Beschäftigte. Weniger als ein Drittel der Betriebe sind an den Tarifvertrag gebunden, wie Verdi mitteilte.