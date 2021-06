Stuttgart

Messerstiche: Zwei Männer bei Auseinandersetzung verletzt

05.06.2021, 20:10 Uhr | dpa

Zwei Männer sind bei einer Auseinandersetzung in Stuttgart schwer beziehungsweise lebensgefährlich verletzt worden. In der Nacht zu Samstag seien zwei Gruppen im Stadtgarten aus bislang unklarem Grund in Streit geraten, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Im Verlauf erlitten ein 19- und ein 22-Jähriger durch Messerstiche die Verletzungen. Weitere Details nannten die Ermittler zunächst nicht. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls um Hinweise.