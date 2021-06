Stuttgart

Schwere Unwetter in Baden-Württemberg erwartet

28.06.2021, 09:34 Uhr | dpa

Starkregen, Hagel und schwere Sturmböen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für Montagabend schweres Unwetter in Baden-Württemberg. Ein Tief von Western bringt demnach schwüle und gewittrige Luft und sorgt im Tagesverlauf und in der Nacht vermehrt für Gewitter. Insbesondere im Südwesten erwarten die Meteorologen Starkregen von 30 bis 50 Litern pro Quadratmeter in wenigen Stunden, Hagel um drei Zentimeter und schwere Sturmböen von bis zu 100 Stundenkilometern.

Zuletzt war es in Baden-Württemberg zu schwere Gewittern gekommen. Durch die starken Regenfälle standen Straßen, Keller und ein Impfzentrum in Tübingen unter Wasser. Hagelkörner, die zum Teil Faustgröße errichten, beschädigten schätzungsweise 10.000 Fahrzeuge, wie die Allianz am Sonntag mitteilte.