Stuttgart

Landgericht meldet steigende Klagewelle gegen Autobauer

13.08.2021, 11:24 Uhr | dpa

Massenklagen im Zusammenhang mit dem Dieselskandal vor allem gegen die Autobauer Daimler und Volkswagen haben den Verfahrensbestand am Landgericht Stuttgart weiter rapide steigen lassen. Im ersten Halbjahr ist die Zahl der neu eingegangenen erstinstanzlichen Zivilverfahren dort deutlich auf fast 9500 geklettert - im Vorjahresvergleich ein Plus von 43 Prozent, wie das Gericht am Freitag in Stuttgart mitteilte. Hintergrund sei eine "regelrechte Flut an Diesel- und Kapitalanlegerklagen", sagte Gerichtspräsident Andreas Singer und warnte angesichts wachsender Verfahrensbestände vor immer längeren Laufzeiten einzelner Prozesse: "Unsere Ressourcen sind auf diese Massenklagen nicht ausgerichtet."

Konkret sind innerhalb der vergangenen Jahre an Dieselklagen inzwischen rund 4500 gegen VW und mehr als 11.000 gegen Daimler am Landgericht eingegangen. Hinzu kommen Hunderte Kapitalanlegerklagen gegen diese beiden Unternehmen sowie gegen die in Stuttgart sitzende VW-Dachgesellschaft Porsche SE und gegen den Stuttgarter Wirtschaftsprüfer EY. "Die Klagewellen bauen sich damit seit vier Jahren immer weiter auf", sagte Singer und verwies auf eine schnell steigende Zahl an offenen Verfahren.

Bei Anlegerklagen geht es meist darum, dass die Kläger den Unternehmen vorwerfen, sie zu spät über die finanziellen Folgen einzelner Affären informiert zu haben. Bei Daimler, VW und der Porsche SE geht es hier um die Zeiträume, als der Dieselskandal bekannt wurde. Allein die am Landgericht angemeldeten Forderungen gegen Daimler belaufen sich in diesem Zusammenhang auf rund 1,3 Milliarden Euro. Die EY-Klagen stehen im Zusammenhang mit dem Skandal um den mittlerweile insolventen Zahlungsabwickler Wirecard.