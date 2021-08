Stuttgart

Neuer Fonds für Finanzierung von Start-ups im Südwesten

25.08.2021, 10:11 Uhr | dpa

Baden-Württemberg legt einen neuen Risikokapitalfonds auf, um Start-ups zu unterstützen. Von dem geplanten Gesamtvolumen von 50 Millionen Euro seien bisher 35 Millionen Euro bei Investoren wie Banken und Versicherungen eingesammelt worden, teilte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) am Mittwoch in Stuttgart mit. Auch das Land investiere in den Fonds. Damit habe man ein weiteres Instrument an der Hand, um Start-ups gerade in der risikoreichen Anfangsphase wirksam zu helfen.

Ziel des neuen Fonds sei es, Baden-Württemberg zu einer der gründungsfreundlichsten Regionen Europas zu machen. Das Fondsmanagement übernimmt die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg. Junge Unternehmen können Finanzierungen in Höhe von ein bis drei Millionen Euro aus dem Fonds erhalten.