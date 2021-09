Stuttgart

Zahl der Corona-Intensivpatienten um 15 gestiegen

02.09.2021, 22:37 Uhr | dpa

Die Zahl der Corona-Intensivpatienten in Baden-Württemberg ist innerhalb eines Tages um 15 gestiegen. Auf den Intensivstationen im Land wurden am Donnerstag 131 Menschen mit Covid-19-Erkrankungen behandelt - tags zuvor waren es 116. Wie das Landesgesundheitsamt in seinem täglichen Corona-Lagebericht (Stand: 16.00 Uhr) in Stuttgart weiter mitteilte, liegt der Anteil der Covid-Fälle an den betreibbaren Intensivbetten im Südwesten nun bei 5,6 Prozent. Das sind 0,6 Prozentpunkte mehr als am Mittwoch.

Die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der erfassten Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche - stieg auf 83,7 nach 81,8 am Mittwoch. Sieben Land- und Stadtkreise haben die Inzidenzmarke von 100 überschritten. Die höchste Inzidenz hat weiterhin der Stadtkreis Heilbronn mit nun 131,3 (Vortag: 142,3).

Die Behörde registrierte innerhalb eines Tages 1850 neue Infektionen und 12 weitere Todesfälle in Verbindung mit dem Virus. Damit haben sich mittlerweile 532.427 Menschen in Baden-Württemberg nachweislich mit dem Virus infiziert, 10.493 Todesfälle stehen im Zusammenhang damit. Als genesen gelten geschätzt 503.675 Menschen, 833 mehr als am Vortag.