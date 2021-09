Stuttgart

Hauk: Mit Aktionswoche Lebensmittelverschwendung verringern

29.09.2021, 16:37 Uhr | dpa

Baden-Württembergs Verbraucherschutzminister Peter Hauk (CDU) will im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung mit Tipps für den Alltag in sozialen Medien, Aktionen in Supermärkten und einem Quiz aufklären. "In Deutschland werden 75 Kilogramm Lebensmittel pro Kopf und Jahr weggeworfen", sagte Hauk am Mittwoch zum Auftakt der Aktionswoche "Lebensmittelretter - neue Helden braucht das Land" in Stuttgart. Die gesellschaftliche Relevanz des Themas sei aktueller denn je. Sein Ministerium will deswegen in der Aktionswoche gemeinsam mit dem Handel und der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Verbraucherinnen und Verbrauchern die Augen öffnen.

Im Oktober sollen Kantinen und andere Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung ermitteln, wie viel Nahrungsmittel sie entsorgen und anschließend mit Unterstützung des Ministeriums Lösungsstrategien erarbeiten. Erst durch das Aufschreiben bekomme man ein Gefühl dafür, wie viel Lebensmittel weggeworfen werden, erklärte Hauk.

Parallel zu den Aktionen im Südwesten findet bundesweit erstmals die Aktionswoche "Deutschland rettet Lebensmittel" des Bundesernährungsministeriums statt.