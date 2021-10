Stuttgart

Sie beißen wieder: Musical "Tanz der Vampire" kehrt zurück

05.10.2021, 01:02 Uhr | dpa

Mit eineinhalbjähriger Verspätung kehrt das Musical "Tanz der Vampire" nach Stuttgart zurück. Die Show startet heute (18.30 Uhr) ihre bereits vierte Spielzeit in Stuttgart. Der Graf und sein Gefolge dürften sich in der Landeshauptstadt zu Hause fühlen, denn hier feierte das Musical schon im Jahr 2000 seine Deutschlandpremiere. Der italienische Schauspieler Filippo Strocchi ist als Graf von Krolock zu sehen, Diana Schnierer spielt die Sarah. Das Musical wurde nach Angaben von Stage Entertainment bereits 9500 Mal in 15 Ländern und 13 Sprachen gespielt.