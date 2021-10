Stuttgart

VfB Stuttgart will in Augsburg mit Anton Negativlauf beenden

31.10.2021, 01:14 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart will im Auswärtsspiel am heutigen Nachmittag (15.30 Uhr/DAZN) beim FC Augsburg mit einem Sieg sein sportliches Tief beenden. Die Schwaben haben nur eins ihrer zurückliegenden neun Pflichtspiele gewonnen. Zuletzt schied der VfB am Mittwoch mit einem 0:2 gegen den 1. FC Köln aus dem DFB-Pokal aus. In Augsburg wird Abwehrchef Waldemar Anton nach einer Corona-Infektion wahrscheinlich in die Startelf zurückkehren.

Im Tor wird erneut Fabian Bredlow stehen, weil Florian Müller nach seiner Corona-Pause noch nicht hundertprozentig fit ist. Gleiches gilt für den Flügelspieler Erik Thommy. Angreifer Omar Marmoush fällt weiter wegen Syndesmoseproblemen aus.