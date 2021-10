Stuttgart

VfB beklagt Verletzte: Führich und Kempf in Augsburg raus

31.10.2021, 17:11 Uhr | dpa

Pellegrino Matarazzo von Stuttgart gestikuliert am Spielfeldrand. Foto: Matthias Balk/dpa (Quelle: dpa)

Der VfB Stuttgart muss zumindest kurzfristig auf die nächsten zwei verletzten Spieler verzichten. Chris Führich, Torschütze zum 1:0, und Abwehrspieler Marc-Oliver Kempf wurden am Sonntag im Spiel der Fußball-Bundesliga beim FC Augsburg noch vor der Halbzeitpause verletzt ausgewechselt. "Es ist so, dass Chris Probleme mit dem Sprunggelenk hat", sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat in der Pause bei DAZN. Kempf habe muskuläre Probleme.

"Marc-Oliver sagt, dass mit der nächsten Aktion ein Muskelfaserriss anstehen könnte, also die Muskulatur ist extrem zu", sagte Mislintat. "Das heißt, es ist noch eine Vorsichtsmaßnahme, es kann aber auch schon was passiert sein. Jetzt hoffen wir, dass wir beide Spieler nicht noch ellenlang auf die Ausfallliste bekommen." Die Stuttgarter mussten zuletzt auf zahlreiche verletzte und kranke Spieler verzichten, einige Profis hatten sich mit dem Coronavirus infiziert.