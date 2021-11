Stuttgart

VfB Stuttgart verlängert langfristig mit Sturmtalent Sankoh

18.11.2021, 13:18 Uhr | dpa

Der VfB Stuttgart hat den Vertrag mit Stürmer Mohamed Sankoh vorzeitig bis zum 30. Juni 2026 verlängert. Das gab der schwäbische Fußball-Bundesligist am Donnerstag bekannt. Sankoh war im Sommer 2020 aus dem Nachwuchs des englischen Clubs Stoke City zum VfB gewechselt und arbeitete sich dort über die U19 und die U21 in den Profikader. Am ersten Spieltag der laufenden Bundesliga-Saison erlitt der 18-jährige Niederländer eine schwere Knieverletzung, die ihn noch zu einer monatelangen Pause zwingen wird.

"Wir alle sind davon überzeugt, dass er nach Abschluss der Reha-Maßnahmen seine ursprüngliche Leistungsfähigkeit erreicht und noch eine lange und hoffentlich erfolgreiche Karriere vor sich hat", sagte Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat.