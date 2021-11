Stuttgart

VfB-Sportdirektor Mislintat positiv auf Coronavirus getestet

24.11.2021, 14:18 Uhr | dpa

Sportdirektor Sven Mislintat vom VfB Stuttgart ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der vollständig geimpfte 49-Jährige befinde sich in häuslicher Isolation, teilte der schwäbische Fußball-Bundesligist am Mittwoch mit. Alle weiteren Tests des Profikaders und des Trainerstabs seien negativ ausgefallen. Der Trainingsbetrieb könne daher ohne Einschränkungen fortgesetzt werden.

"Unser Test- und Überwachungssystem beim VfB hat auch in meinem Fall gut funktioniert, so dass schnell die entsprechenden Maßnahmen eingeleitet werden konnten. Das Spiel am Freitag vor dem Fernseher zu verfolgen, wird sicherlich ein ungewöhnlicher Moment für mich sein", sagte Mislintat. Der VfB empfängt am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) zum Auftakt des 13. Spieltags den FSV Mainz 05.