Stuttgart

Nagelsmann: "Auf keinen Fall" Glückwünsche zur Meisterschaft

14.12.2021, 18:23 Uhr | dpa

Julian Nagelsmann nimmt kurz vor Weihnachten noch lange keine Glückwünsche zur möglichen nächsten Meisterschaft des FC Bayern an. "Nein auf keinen Fall", antwortete der Trainer der Münchner am Dienstag auf eine entsprechende Äußerung von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus bei Sky. Das seien "nette Worte", die aber viel zu früh kämen. Die Bayern können am Abend beim VfB Stuttgart die Herbstmeisterschaft auch rechnerisch perfekt machen - nach 21 der bisherigen 24 Halbzeittitel wurden die Bayern auch Meister.