Stuttgart

Stuttgart kämpft in Köln um versöhnlichen Jahresabschluss

19.12.2021, 01:31 Uhr | dpa

Wenige Tage nach der 0:5-Klatsche gegen Herbstmeister Bayern München will der VfB Stuttgart das Jahr mit einem Punktgewinn zu Ende bringen. Die Schwaben sind zum Abschluss der Hinrunde in der Fußball-Bundesliga am heutigen späten Nachmittag (17.30 Uhr/DAZN) beim 1. FC Köln zu Gast. Etwas Zählbares in der Domstadt würde seiner Mannschaft "sicher guttun" und dafür sorgen, dass die Gans an Weihnachten "ein Stück weit saftiger schmeckt", sagte Trainer Pellegrino Matarazzo. Anders als in der vergangenen Saison stecken die Stuttgarter diesmal zum Jahreswechsel tief im Abstiegskampf.