Stuttgart

Stadtbahn in Stuttgart entgleist

02.01.2022, 11:09 Uhr | dpa

Eine Stadtbahn ist in Stuttgart entgleist. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, entgleiste ein Wagen der Stadtbahn am frühen Sonntagmorgen und landete im Gleisbett. Die Feuerwehr setzte den Wagen wieder auf das Gleis. Verletzt wurde bei dem Vorfall in den Morgenstunden niemand. Die Höhe des entstandenen Schadens war zunächst noch unklar. Warum die Bahn aus dem Gleis sprang, muss nun ermittelt werden.