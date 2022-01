Stuttgart

Windkraft: Grüne begrüßen CDU-"Appell an eigene Reihen"

14.01.2022, 11:26 Uhr | dpa

Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz hat die Initiative des Koalitionspartners CDU zur deutlichen Beschleunigung des Ausbaus der Windkraft ausdrücklich begrüßt. "Wow, so eine starke Unterstützung für eine grüne Programmatik gab es selten", sagte Schwarz am Freitag in Stuttgart. Er sehe den Vorschlag von CDU-Fraktionschef Manuel Hagel als Appell an die eigenen Reihen. "Ich freue mich über diese Initiative der CDU, gerade weil die CDU viele Bürgermeister und Landräte im Rücken hat. Dann wird sich auch manches Windrad schneller drehen", sagte Schwarz.

Hagel hatte das Ziel ausgegeben, dass der Zeitraum von der Planung bis zum Bau eines Windparks auf ein Jahr verkürzt werden müsse. Er will mit den Grünen baldmöglichst ein Gesetz für eine Planungsbeschleunigung auf den Weg bringen. Bisher dauert die Realisierung eines Windparks etwa sechs bis sieben Jahre. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will den Zeitraum mindestens halbieren. Wie das nun innerhalb eines Jahres gehen soll, darüber herrscht bei den Grünen Rätselraten. Schwarz sagte dazu: "Ich bin gespannt, was der Kollege Hagel dazu sagen wird."