Stuttgart

80 Millionen Euro Fördermittel für Fachkräftegewinnung

10.02.2022, 10:51 Uhr | dpa

Das baden-württembergische Wirtschaftsministerium unterstützt Programme zur Gewinnung von Fachkräften im laufenden Jahr mit rund 80 Millionen Euro. Ressortchefin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) sagte am Donnerstag in Stuttgart, wichtig sei künftig, die technologischen und demografischen Herausforderungen in der Weiterbildung noch stärker aufzugreifen. "Denn Aus- und Weiterbildung sind das A und O."

Im Südwesten kümmert sich seit Jahren das Bündnis Fachkräfteallianz um das Thema, das den Unternehmen schon länger Sorgen bereitet. Notwendig seien gut qualifizierte und engagierte Fachleute für die vielen anspruchsvollen Tätigkeiten quer durch die ganze Wirtschaft, sagte die CDU-Politikerin nach einem Treffen der Beteiligten, zu dem Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften und die entsprechenden Ministerien gehören.