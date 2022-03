Rheinmünster

Starke Einschränkungen für Flugpassagiere erwartet

15.03.2022, 03:32 Uhr | dpa

Flugpassagiere müssen in Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat Sicherheitskräfte zu Warnstreiks am Dienstag aufgerufen. Bis Mitternacht soll an den beiden Flughäfen in der Fluggastkontrolle gestreikt werden. In Stuttgart soll zudem in der Personal- und Warenkontrolle die Arbeit niedergelegt werden.

Der Stuttgarter Flughafen stellt sich nach Aussage einer Sprecherin auf deutliche Beeinträchtigungen ein. So könne es zu Planänderungen kommen, auch könnten Flüge verschoben werden. Passagiere sollten vor der Anreise zum Flughafen ihren Flugstatus prüfen.

Der Geschäftsführer des Flughafens Karlsruhe/Baden-Baden, Uwe Kotzan, sagte, man bemühe sich, wenigstens den Notbetrieb aufrechtzuerhalten. Es sei jedoch mit Verzögerungen zu rechnen. Passagiere sollten deshalb früh zum Flughafen kommen.

"Ich gehe davon aus, dass einige Flüge gestrichen werden und es zu Verzögerungen bei der Passagierkontrolle kommt", sagte Eva Schmidt, Gewerkschaftssekretärin bei Verdi in Baden-Württemberg und zuständig für den Bereich Flughäfen.

Die Warnstreiks sind Teil des Tarifkonflikts zwischen Verdi und dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen. Drei Verhandlungsrunden über einen neuen Tarifvertrag waren bisher ohne Ergebnis geblieben. Am Mittwoch und Donnerstag soll es weitere Verhandlungen geben.