Stuttgart ohne positiv getesteten Ito

19.03.2022, 15:04 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss im Spiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Innenverteidiger Hiroki Ito verzichten. Der Japaner ist positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie die Schwaben mitteilten. Für ihn rückt Pascal Stenzel in die Startelf. Ansonsten vertraut VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo der gleichen Anfangsformation wie beim 1:1 bei Union Berlin am vergangenen Wochenende.

Bei Augsburg ersetzt André Hahn den verletzten Offensivmann Noah Sarenren Bazee (Kreuzbandriss). Links hinten startet Frederik Winther, Felix Uduokhai sitzt nach seiner Sprunggelenkverletzung zunächst auf der Bank.