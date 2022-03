Platz für 1.800 Geflüchtete

Messen in Karlsruhe und Stuttgart zu Unterkünften umgebaut

21.03.2022, 12:17 Uhr | dpa

Weitere Notunterkünfte für Geflüchtete aus der Ukraine sind in den Messehallen in Stuttgart und Karlsruhe entstanden – Justizministerin Gentges will an diesem Montag selbst ein Bild machen.

Auf den großen Messegeländen in Stuttgart und Karlsruhe werden die ersten Geflüchteten aus der Ukraine in den umgebauten Hallen erwartet. Die baden-württembergische Justizministerin Marion Gentges (CDU) will sich ein Bild von der neuen "Unterkunft auf Zeit" machen und lässt sich am Montag bei einem Rundgang die Halle 9 der Stuttgarter Messe zeigen.



Dort sollen bis zu 800 Menschen Platz finden. Auf der Karlsruher Messe sollen ebenfalls von Montag an rund 1.000 Menschen unterkommen. Die Halle steht dem Land für diesen Zweck bis zum 23. April 2022 zur Verfügung, wie das verantwortliche Justizministerium mitteilte.