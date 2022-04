Stuttgart

Förster zurück beim VfB: Sosa trainiert noch individuell

04.04.2022, 16:49 Uhr | dpa

Philipp Förster vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart steht wieder auf dem Trainingsplatz. Der Mittelfeldspieler war am Montag zum ersten Mal nach seiner Erkrankung wieder in Teilen bei einer Einheit dabei. Linksverteidiger Borna Sosa trainiert dagegen weiter individuell. Der Kroate fehlte schon beim 1:1 am Samstag bei Arminia Bielefeld aufgrund von Adduktorenbeschwerden.