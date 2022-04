Stuttgart

Staatsgalerie: Kostüme von Schlemmers "Triadisches Ballett"

07.04.2022, 02:32 Uhr | dpa

Unter dem Titel "Moved by Schlemmer. 100 Jahre Triadisches Ballett" zeigt die Stuttgarter Staatsgalerie vn Sonntag an die ausladenden Kostüme des "Triadischen Balletts" Oskar Schlemmers. Die titelgebenden, aus den 1920er Jahren erhalten gebliebenen Original-Figurinen des Künstlers sollen in Installationen von drei zeitgenössischen Künstlerinnen gezeigt werden. Das Ballett des gebürtigen Stuttgarters Schlemmer (1888-1943) mit seinen starren Kostümen aus ungewöhnlichen Materialien wie Stahlblech, Sperrholz oder Draht gilt wegweisend für die Tanzkunst. Details zur Schau will das Museum am Donnerstag (11.00 Uhr) bekanntgeben.

Schlemmer gilt als einer der vielseitigsten Künstler des 20. Jahrhunderts. Er arbeitete nicht nur als Maler und Bildhauer, sondern auch als Bühnengestalter. In seinen Werken thematisiert er - wie auch im "Triadischen Ballett" - vor allem die Stellung der menschlichen Figur im Raum.