Stuttgart

July übt deutliche Kritik an russischem Patriarchen

12.04.2022, 12:40 Uhr | dpa

Angesichts des Krieges in der Ukraine geht der württembergische Landesbischof Frank Otfried July hart ins Gericht mit der Haltung der Russisch-Orthodoxen Kirche und ihrem Oberhaupt, dem Patriarchen Kirill. "Wir sehen uns zurückgeworfen in eine unerlöste Welt des Nationalismus und der Verblendung, die wir bei uns in Europa überwunden glaubten", sagte July am Dienstag in seiner Osterbotschaft. "Heute müssen wir erschüttert zur Kenntnis nehmen, dass eine alt-ehrwürdige Kirche, wie es die russisch-orthodoxe ist, den verbrecherischen russischen Angriffskrieg nicht zurückweist, sondern ihn noch nicht einmal benennt."

Seine Mahnung richte sich daher nicht nur an den Patriarchen. Die Russisch-Orthodoxe Kirche müsse sich insgesamt bei der Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen im Sommer in Karlsruhe dazu befragen lassen, "welche Bibel, welches Wort Gottes" so etwas hergebe.

Im Angesicht des Krieges seien viele österliche Hoffnungen zertreten, zerschossen und zerbombt worden, sagte July weiter. Er rief die Christen dazu auf, "Hoffnungsleute gegen den Tod" zu sein.

Kirill hatte schon vor einigen Wochen dem Ausland vorgeworfen, Russen und Ukrainer absichtlich zu spalten. In einem Brief an den Ökumenischen Rat im März beschuldigte er "Kräfte, die Russland offen als ihren Feind betrachten", für den Konflikt verantwortlich zu sein. Der Rat vertritt 580 Millionen Christen weltweit. Die russisch-orthodoxe Kirche ist seit 1961 Mitglied des Rats.