Stuttgart

Bericht: Afrika-Kommando bleibt in Stuttgart

13.04.2022, 19:34 Uhr | dpa

Die Afrika-Kommandozentrale der US-Streitkräfte (Africom) bleibt einem Zeitungsbericht zufolge in Stuttgart. "Das Kommando arbeitet an keinerlei Plänen, aus Stuttgart wegzuziehen. Was es dazu an Plänen gab, ist komplett vom Tisch", sagte der stellvertratende Kommandeur, Generalleutnant Kirk Smith, den "Stuttgarter Nachrichten" (Donnerstag). Der damalige US-Präsident Donald Trump hatte Im Juli 2020 den Abzug von Africom aus Deutschland angeordnet. Sein Nachfolger Joe Biden hatte die Pläne aber auf Eis gelegt.