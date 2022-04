Obduktion schließt Unfall aus

79-Jährige in Waiblingen getötet – Polizei ermittelt

20.04.2022, 16:44 Uhr | mics, t-online

Ein Fahrzeug der Polizei fährt durch Stuttgart (Archivbild): In Waiblingen-Hohenacker wurde an Karfreitag eine 79-jährige Frau tot in ihrer Wohnung entdeckt. (Quelle: Eibner/imago images)

Der Tod einer Frau beschäftigt die Polizei in Waiblingen. Eine Obduktion ergab erste Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Nach dem Tod einer 79-jährigen Frau in ihrer Wohnung in Waiblingen-Hohenacker hat die Kriminalpolizei Ermittlungen wegen eines möglichen Tötungsdelikts aufgenommen.

Bereits am vergangenen Karfreitag war die 79-Jährige tot in ihrer Wohnung im Waiblinger Stadtteil Hohenacker aufgefunden worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Stuttgart am Mittwoch in einer gemeinsamen Pressemitteilung erklärte. Eine seitens der Staatsanwaltschaft angeordnete Obduktion sollte klären, ob die Verletzungen bei der toten Person möglicherweise mit einem häuslichen Unfall in Einklang zu bringen seien.

Nach vorliegenden Untersuchungsergebnissen sind die festgestellten Befunde nicht mit einem häuslichen Unfall in Einklang zu bringen, weshalb nun wegen eines möglichen Tötungsdelikts ermittelt wird. Die Ermittlungen dauern an.

Die Kriminalpolizei Waiblingen bittet zur Klärung des Tatgeschehens um Zeugenhinweise, die unter der Nummer 07361/5800 entgegengenommen werden. Insbesondere Anwohner oder Passanten, die in der Dorfstraße zwischen Donnerstag- und Freitagmittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben.