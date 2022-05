Unternehmen besorgt über Energiepreise und Kriegsfolgen

Viele Unternehmen im S├╝dwesten sind nach Darstellung der Industrie- und Handelskammern in Sorge wegen der steigenden Energie- und Rohstoffpreise und des Mangels an Fachkr├Ąften. Aufgrund der Entwicklungen im Russland-Ukraine-Krieg sei die Wirtschaft verunsichert, teilte der Pr├Ąsident des Dachverbandes BWIHK, Wolfgang Grenke, am Dienstag in Stuttgart mit.