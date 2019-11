Polizei stellt Identität fest

Frau wird in Ulm angefahren und stirbt

14.11.2019, 12:39 Uhr | dpa , t-online.de

Polizeiauto mit Blaulicht und dem Schriftzug "Gefahr" (Symbolbild): In Ulm ist eine Frau bei einem Unfall auf der Bundesstraße 19 tötlich verletzt worden. (Quelle: xonw-images.de/MarkusxBrandhuberx/imago images)

Eine Frau ist auf der Bundesstraße 19 in Ulm von einem Auto angefahren worden und ums Leben gekommen. Die Polizei konnte die Identität des Opfers mittlerweile feststellen.

Gegen 6.15 Uhr am Donnerstagmorgen ist eine Frau auf der Bundesstraße 19 bei Ulm-Unterhaslach von einem Auto erfasst uns getötet worden. Sie habe so schwere Verletzungen erlitten, dass sie noch an der Unfallstelle gestorben sei, teilte die Polizei Ulm mit. Zunächst sei die Identität der Frau unklar gewesen.







Auf die Beschreibung der Polizei meldete sich der Ehemann des Opfers. Die Frau sei am Morgen Laufen gewesen und nicht zurückgekehrt. Der Unfallhergang ist den Angaben zufolge weiterhin nicht geklärt. Daher habe auch ein Sachverständiger die Unfallstelle untersucht. Wegen der Bergung und Unfallaufnahme war die Bundesstraße 19 am Donnerstagmorgen gesperrt.