Kurioser Fall

Mann in Ulm sorgt mit Nachfrage für eigene Festnahme

26.11.2019, 22:10 Uhr

Handschellen vor einem Streifenwagen der Polizei (Symbolbild): Die Bundespolizei am Hauptbahnhof in Ulm nahm einen Mann fest. (Quelle: onw-images/imago images)

Das hatte er sich wohl anders vorgestellt: In Ulm hat ein Mann bei der Polizei nachgefragt, ob er selbst zur Fahndung ausgeschrieben ist. Kurz darauf klickten die Handschellen.

In Ulm hat die Polizei am Montag einen ganz besonderen Fang gemacht. Ein 43-jähriger Mann erkundigte sich am Hauptbahnhof bei Beamten der Bundespolizei zunächst, ob nach ihm gefahndet wird. Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Polizisten dann fest, dass dem so war, berichtet der SWR.







Der Grund: Gegen den Ulmer lag ein Vollstreckungsbefehl wegen des Erschleichens von Leistungen vor. Der 43-Jährige muss nun 30 Tage ins Gefängnis.