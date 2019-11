Auf Weihnachtsmarkt unterwegs

Mäuse wollen Frau ausrauben – Festnahme

28.11.2019, 18:31 Uhr | t-online.de

Blick auf den Weihnachtsmarkt in Ulm: Verkleidete Männer haben dort versucht, eine ältere Frau zu beklauen. (Quelle: Westend61/Archiv/imago images)

Zwei Männer haben sich als Mäuse verkleidet und wollten Besucher auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt bestehlen. Es war offenbar nicht das erste Mal.

Zwei als Mäuse verkleidete Männer haben am Donnerstagvormittag versucht, eine Rentnerin auf dem Weihnachtsmarkt in Ulm auszurauben. Die beiden Unbekannten umarmten zunächst die ältere Frau, dann griffen sie in deren Handtasche, meldet die Polizei.



Mitarbeiter des Gemeindevollzugdienstes hielten die Männer fest und alarmierten die Polizei. Die Beamten nahmen die beiden Verkleideten mit zur Wache. Dort zeigte sich, dass sie an diesem Tag noch nicht erfolgreich waren. Allerdings entdeckte die Polizei in einem Schließfach der Männer mehrere hundert Euro und weitere Kostüme.







Deswegen sucht die Polizei nun Zeugen und weitere Opfer von verkleideten Taschendieben in Ulm.