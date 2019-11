Figuren aus Fett

Berliner Künstlerin stellt Figuren aus Margarine in Ulm aus

29.11.2019, 19:13 Uhr

Eigentlich soll man mit Essen nicht spielen, diese Künstlerin hat es trotzdem getan: Sonja Althäuser zeigt im "Café Kleinschmidt" ihre Werke aus ungewöhnlichen Materialien.

Eine Schokoladenfrau, die in noch mehr Schokolade badet. Ein Männerkörper aus Margarine – zum Dahinschmelzen.

Im "Café Kleinschmidt" im Museum Ulm stellt die Berliner Künstlerin Sonja Alhäuser derzeit ihre Werke aus. "Ihre Kunst bietet Genuss nicht nur im übertragenen Sinne, sondern stimuliert ganz unmittelbar lustvoll die Geschmacksnerven", heißt es vom Museum Ulm.

Althäuser liebt verderbliche Materialien, sagte sie zum SWR. Die Vergänglichkeit möge sie. "Ich habe im Hintergrund immer das Gefühl aus der Kindheit: Mit Essen spielt man nicht. Das Unerlaubte, mit Lebensmitteln zu arbeiten, ist ein unheimlicher Reiz", so die Künstlerin.

In der Ausstellung sind auch Werke des Künstlers Paul Kleinschmidt zu sehen. Der Ausnahmekünstler hat eine Zeit lang in Ulm gelebt. Anders als heutzutage, gab es zu seinen Lebzeiten eher Lebensmittelmangel als -überfluss. In den 1920er Jahren malte er das wilde, ungezügelte Berlin. Später trieben ihn die Nazis ins Exil, seine Kunst galt als "entartet".







Das Museum Ulm bringt beide Künstler zusammen in einer Ausstellung, die noch bis 19. April zum Naschen, aber auch Nachdenken anregt.