Hoher Sachschaden

Vier Personen bei Unfall in Ulm verletzt

02.12.2019, 18:49 Uhr | t-online.de

Ein 22-Jähriger ist mit seinem Auto in Ulm einem 20-jährigen Autofahrer aufgefahren. In einer Kettenreaktion ist dessen Fahrzeug in ein nächstes geschoben worden. Alle Unfallbeteiligten wurden verletzt.

Kurz vor 7.45 Uhr am Montagmorgen ist ein 22-Jähriger mit seinem Mercedes einem Opel aufgefahren. Dieser hat sich in Folge des Aufpralls in einen Smart geschoben, teilte die Polizei Ulm am Montag mit.

Der Mercedesfahrer fuhr auf der Wiblinger Allee in Richtung Kuhberg. Zwischen Kastbrücke und Daimlerstraße stockte der Verkehr, was der 22-jährige Fahrer zu spät bemerkte. Er fuhr in das Heck eines vor ihm haltenden Opels.







Durch den Aufprall wurde dieser auf den Smart einer 51-Jährigen geschoben. Alle drei Autofahrer sowie die 21-jährige Beifahrerin im Opel erlitten leichte Verletzungen.



Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 18.000 Euro.