Ulm

92 Jahre alte Frau angefahren: Lebensgefahr

09.12.2019, 18:46 Uhr | dpa

Ein 91 Jahre alter Autofahrer hat in Göppingen eine 92 Jahre alte Fußgängerin angefahren und lebensgefährlich verletzt. Die Frau habe am Montagvormittag einen Fußgängerweg überquert, als der Wagen sie erfasste, hieß es von der Polizei. Der Mann habe die Frau zu spät gesehen, hieß es. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Der Mann blieb unverletzt, die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein.