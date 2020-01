Untersuchungen laufen

Stadt Ulm könnte Atommüll-Endlager bekommen

13.01.2020, 19:09 Uhr | t-online.de

Atommüll in Fässern (Symbolbild): In Ulm könnte ein Endlager dafür entstehen. (Quelle: Arnulf Hettrich/imago images)

Ein Gebiet an der Schwäbischen Alb gilt als möglicher Standort für ein Atommüll-Endlager. Ob dies im Raum Ulm tatsächlich entstehen wird, ist noch unklar.

Deutschland braucht ein Atommüll-Lager tief in der Erde. Gebaut werden könnte es möglicherweise in Ulm. Herausstellen wird sich das aber erst im Laufe des Jahres, wie die "SWP" berichtet.

In elf Jahren und somit in 2031 will der Bundestag sich für einen Standort für das Endlager entscheiden. Bereits jetzt laufen dafür Untersuchungen in ganz Deutschland. Eine Studie hält die Schwäbische Alb wegen ihrer mächtigen Tonschicht durchaus für geeignet, wie der Radiosender "Donau 3 FM" berichtet.

Bereits ein Jahr zuvor wurde die Stadt Ulm über das Vorhaben informiert. Umweltschützer kritisierten das Vorgehen und haben vor der damaligen Informationsveranstaltung demonstriert. Wolfram König warb auf der Veranstaltung für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE) für eine faire Diskussion.