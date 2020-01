Verdacht auf versuchten Totschlag

Krankenschwester soll Säuglingen Morphium verabreicht haben

30.01.2020, 07:36 Uhr | t-online.de

Säuglingsstation in einem Krankenhaus: In Ulm hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen eine Krankenschwester beantragt. (Quelle: Frank May/Symbolbild)

Im Dezember sind in der Ulmer Klinik für Kinder- und Jugendmedizin lebensbedrohliche Atemprobleme bei fünf Säuglingen festgestellt worden. Nun steht eine Krankenschwester in Verdacht, etwas damit zu tun zu haben.

Einer Krankenschwester an der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Ulm wird der versuchte Totschlag an fünf Frühgeborenen vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft Ulm hat am Amtsgericht einen Haftbefehl beantragt. Das teilten die Behörde zusammen mit dem Ulmer Polizeipräsidium mit.

Bei den Frühgeborenen seien lebensbedrohliche Atemprobleme aufgetreten. In der Folge seien Urinproben genommen worden, in denen Rückstände von Morphium festgestellt wurden. Mindestens zwei der Babys hätten dieses Medikament aber nicht bekommen dürfen. Demnach sind schwerwiegende gesundheitliche Folgen bei den Säuglingen nur ausgeblieben, weil das Krankenhauspersonal schnell reagiert habe. Die Uniklinik alarmierte daraufhin die Polizei.

Beamte haben im Rahmen der Ermittlungen Ende Januar auch die Umkleide der nun beschuldigten Krankenschwester durchsucht und eine Spritze gefunden. Diese hätte Muttermilch sowie Morphium enthalten. Die Staatsanwaltschaft hat jetzt einen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und versuchten Totschlags in fünf Fällen beantragt.