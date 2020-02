Rettung in 50 Metern Höhe

Frau klettert in Ulm auf Baukran und löst Großeinsatz aus

07.02.2020, 18:05 Uhr | t-online.de

Weil eine Frau in Ulm auf einen Baukran geklettert ist, mussten einige Straßen gesperrt und der Bus- und Bahnverkehr am Bahnhofsplatz vorübergehend eingestellt werden. Zur Rettung rückten Spezialkräfte an.

Mit ihrer Kletteraktion hat eine Frau am Freitagmorgen in Ulm für Aufregung gesorgt. Wie die Polizei am Nachmittag berichtet, beobachteten Zeugen die Frau, als sie am Ulmer Bahnhofsplatz einen Kran hochklettert und sich auf dem Ausleger in etwa 50 Metern Höhe bewegte.

Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei Feuerwehr und Rettungsdienst eilten der Frau zu Hilfe. Weil der Kran in verschiedene Straßen ragte, mussten diese gesperrt werden. Betroffen war unter anderem auch die Friedrich-Ebert-Straße. Der Bus- und Bahnverkehr musste ebenfalls eingestellt werden.

Frau musste abgeseilt werden

Um die Frau aus ihrer misslichen Lage zu befreien, rückten Spezialkräfte aus Göppingen an. Sie kletterten den Kran hoch und redeten auf die Frau ein. Schließlich konnten sie sie überreden, den Kran zu verlassen.

Mit Hilfe der Spezialkräfte wurde die 35-Jährige schließlich abgeseilt und in eine Klinik gebracht. Warum die Frau überhaupt auf den Kran geklettert war, blieb zunächst unklar.

Hinweis: Falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen, finden Sie hier sofort und anonym Hilfe.