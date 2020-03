So reagieren Veranstalter

Musikmarathon in Ulm wegen Corona abgesagt

An Wochenenden gehen viele Menschen aus Ulm und der Umgebung in der Donaustadt aus. Veranstaltungsabsagen wegen des Coronavirus treffen Nachtschwärmer und Veranstalter.

Im Büro des Ulmer "Roxy" stehen die Telefone diese Woche nicht still. Seit die Bundesregierung den Kommunen empfohlen hat, Veranstaltungen ab 1.000 Besuchern zu verbieten. Viele Kommunen setzen die Grenze sogar weit darunter an. Wegen dieser Grenze aber muss nun im "Roxy" einiges organisiert werden. Mehrere solcher Großveranstaltungen waren in den nächsten Wochen fest angekündigt. Geschäftsführer Christian Grupp spricht nun viel mit Agenturen und Künstlern und versucht die Veranstaltungen auf Herbst zu verschieben.

Bei der Gruppe "Bukahara", die nächste Woche aufgetreten wäre, hat er es schon geschafft. Sie kommt nun im Oktober. Für den Stand-up-Comedian Felix Lobrecht hatten die "Roxy"-Macher sogar die Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena gemietet. Lobrecht nimmt nun im September nochmal einen neuen Anlauf an die Donau.

Benefizkonzert im Ulmer "Roxy" fällt aus

Ganz akut aber: Der legendäre "Musikmarathon", der am Samstag mit zwanzig Bands unterschiedlicher Stilrichtungen im "Roxy" stattgefunden hätte – ersatzlos gestrichen. Bis vor einigen Tagen hätte er noch mit höchstens 950 Besuchern stattfinden sollen. Es handelt sich beim "Musikmarathon" um eines der größten Benefizkonzerte Süddeutschlands.

Der Verein "Einsatz – Musik für Menschen in Not" bedauert auf seiner Seite: "Der 'Musikmarathon' ist abhängig von vielen fleißigen Helfern, fast 100 Musikern und einer großen Anzahl von Unterstützern. Dass dieses ganze Konstrukt stabil bleibt, können wir nicht garantieren, genauso wenig wie eine ausgelassene Stimmung, weshalb wir uns schweren Herzens zu einer Absage entschieden haben." Tickets können bis zum 31. März an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, an denen sie gekauft wurden. Wer allerdings sein Ticket nicht zurück gibt, spendet es automatisch dem Verein. Er unterstützt damit Projekte, wie etwa in den vergangenen Jahren eines gegen Rechtsradikalismus oder ein Hilfsprojekt in Nepal.

Jeder muss Verantwortung übernehmen

Für Mario Schneider, Geschäftsführer des "Theatro"-Clubs in der Ulmer Fußgängerzone bedeutet Corona eine echte Bedrohung fürs Geschäft. Wenn er seinen Club ein paar Wochen zu machen muss und keine Eintrittsgelder herein kommen, dann kann er ihn ganz aufgeben, sagt er. "Es hängen Miete dran, Gema, die Personalkosten …" Dennoch hat er sich entschieden, am Wochenende die Besucherzahl freiwillig auf 500 zu begrenzen. Schließlich ist das Infektionsrisiko in Clubs, wo viel getanzt und geschwitzt wird, wo Körperkontakt herrscht, hoch. Schneider bittet auch alle, die sich nicht komplett gesund fühlen, besser "zu Hause auf dem Sofa zu chillen und Netflix zu gucken" statt zu kommen.

Jeder müsse, Mario Schneider zufolge, die Verantwortung für seine Mitmenschen übernehmen. "Jeder hat ja Eltern, Großeltern oder Freunde mit Großeltern, an die er das Virus weitergeben kann" – auch wenn es jüngeren Menschen oft nichts anhaben kann. Er habe mit einigen Gästen gesprochen. Viele nähmen das Coronavirus nicht wirklich Ernst. Die Besucherzahlen sind an den vorherigen Wochenenden noch nicht eingebrochen.

Auch Kirchen reagieren auf Corona

Wenn es darum geht, Veranstaltungen mit vielen Menschen zu vermeiden, dann sind nun auch die Kirchen angehalten, sich Gedanken darüber zu machen, ob Gottesdienste am Wochenende stattfinden sollen oder nicht. Eine einheitliche Regelung gibt die katholische Diözese Rottenburg-Stuttgart zwar nicht heraus, doch sie appelliert an die Verantwortung jedes Kirchgängers. Wer sich krank fühle, solle zu Hause bleiben. Wer zum Gottesdienst komme, solle Abstand zu seinen Sitznachbarn halten.

Der evangelische Dekan des Ulmer Münsters Ernst-Wilhelm Gohl sagt: "Im Münster gibt es genug Platz." Das Ansteckungsrisiko sei gering. Man verzichte zum Beispiel auf das Trinken aus dem gemeinsamen Kelch bei der Kommunion. Und in den katholischen Gottesdiensten gibt es die Hostie nur noch direkt in die Hand, es soll auf den Friedensgruß verzichtet werden und die Weihwasserbecken sind leer. Katholische Hochzeiten dürfen bis Ende April nur noch stattfinden, wenn höchsten 50 Gäste dabei sind.