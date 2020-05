Wegen Corona-Krise

Ulmer Innenstadt-Kampagne erlebt Revival

13.05.2020, 09:56 Uhr | t-online.de

Abendliche Fußgängerzone in der Ulmer Innenstadt: Die Innenstadt soll belebt werden. (Quelle: Ralph Peters/Archivbild/imago images)

Die Kampagne "Ulm erleben" wurde im Vorjahr gestartet, um Besucher in die Innenstadt zu locken. Damals stellten die Bauarbeiten die Ladenbesitzer vor Probleme – nun ist es die Coronavirus-Pandemie.

"Mit Abstand shoppen. Aber endlich in Nähe!" – unter diesem Motto erlebt die Kampagne "Ulm erleben" eine Wiederauflage. Die Marketing-Maßnahme sollte den Geschäften im Vorjahr in der Innenstadt mehr Besucher und Käufer bringen. Das teilte die Stadt Ulm mit.

Die Initiatoren – Stadt Ulm, SWU und der Ulmer City Marketing e. V. – reagierten damit auf die zahlreichen Baumaßnahmen in der Ulmer Innenstadt. Und wollten "vermitteln, dass die Stadtmitte trotz der baulichen Aktivitäten, trotz der angespannten Verkehrssituation, weiter gut erreichbar ist".

Nun stellen die Coronavirus-Pandemie und die ausbleibende Kundschaft die Händler vor Ort erneut vor Probleme. Dazu werde die Kampagne an die neue Situation angepasst und ab dem Wochenende in den sozialen Medien und Monitoren in Bus und Bahn beworben.