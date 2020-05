Wegen Corona-Krise

Schwörwoche 2020 in Ulm fällt größtenteils ins Wasser

19.05.2020, 18:15 Uhr | t-online.de

Der Nabada, ein traditioneller Wasserumzug in Ulm am Schwörmontag: In diesem Jahr fällt die Aktion aus. (Quelle: Matthias Wjst/Archivbild/imago images)

Die Schwörwoche ist das Highlight des Jahres in Ulm. Doch in diesem Jahr fallen die meisten Veranstaltungen zu diesem Feiertag aus. Grund dafür ist die Corona-Krise.

Der Schwörmontag ist ein besonderer Feiertag für die Ulmer. Er findet am dritten Wochenende im Juli statt; dieses Mal am 20. Juli. An diesem Tag gibt der Bürgermeister Rechenschaft über das vergangene Jahr ab und stellt die Pläne für die kommenden Jahre vor. Die Tage rundherum wird ausgelassen gefeiert. Doch in diesem Jahr wird alles anders.

Wegen der Corona-Krise wird die Schwörwoche in Ulm nicht wie gewohnt stattfinden. Viele Veranstaltungen müssen ausfallen. Darunter das beliebte Volksfest, das sonst zehn Tage vor dem Schwörmontag beginnt. Auch das beliebte "Nabada", ein karnevalistischer Umzug auf der Donau, kann nicht stattfinden."Wegen Corona muss das Nabada 2020 leider entfallen!", heißt es auf der offiziellen Webseite. Ebenso steht es um die sogenannte Hockete. Der Tagesausklang und andere Partys fallen aus.

Bisher gibt es noch keine Informationen darüber, dass die Lichterserenade und das Fischerstechen nicht stattfinden können. Genauere Informationen wird es aber vermutlich erst geben, wenn die Schwörwoche näherrückt.