Berblinger Turm

Neues Wahrzeichen in Ulm errichtet

20.05.2020, 19:35 Uhr | t-online.de

Ulm hat ab sofort eine neue Attraktion. An der Donau ragt der Berblinger Turm, benannt nach einem berühmten Flugpionier, in die Höhe. Von oben hat man einen einzigartigen Blick auf die Umgebung.

Vergangene Woche wurden die Bauteile geliefert, nun ist das Kunstwerk in Ulm errichtet: An der Donau ragt der Berblinger Turm in die Höhe, wie etwa "Donau 3 FM" berichtet. Er ist nach dem Ulmer Flugpionier Albrecht Ludwig Berblinger benannt, 20 Meter hoch und soll 80 Stufen haben.

Der Turm steht an der einstigen Absprungstelle Berblingers an der Adlerbastei. Von dort soll der Pionier mit seinem selbst gebauten Apparat den Flug über die Donau gestartet haben und war anschließend in den Fluss gestürzt.



Die Einweihung des Berblinger Turms ist für den 25. Juni 2020 geplant – einen Tag nach dem 250. Geburtstag Berblingers. Nach oben gelangt man über eine Wendeltreppe, zudem ist der Turm des Künstlerduos Johannes Brunner und Raimund Ritz um 10 Grad geneigt. Besucher sollten deshalb wohl eher schwindelfrei sein.