Nach langer Pause

Theater Ulm spielt unter Corona-Auflagen wieder

10.06.2020, 15:58 Uhr | t-online.de

Theaterstühle mit Abstand (Symbolbild): In Ulm zeigt das Theater ab Mitte Juni wieder Vorstellungen. (Quelle: photothek/imago images)

Theaterfreunde in Ulm wird es freuen, denn Aufführungen in dem Haus sind bald wieder erlaubt. Es gelten allerdings strenge Corona-Auflagen. So ist etwa die Besucherzahl stark beschränkt.

Das Theater in Ulm kann ab dem 19. Juni wieder Aufführungen geben. Denn ab diesem Datum gilt eine Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg, wonach Veranstaltungen mit bis zu 100 Teilnehmern wieder zulässig sind.

Wie die Stadt Ulm mitteilte, wird das Theater deswegen ab diesem Datum wieder zu Vorstellungen und Konzerten einladen. Bis zum 19. Juli werden jeweils freitags, samstags und sonntags einstündige Programmpunkte aller Sparten gezeigt. Den Auftakt macht am 19. Juni die Vorstellung "Ihr naht Euch wieder ...". Karten können über die Theaterkasse oder online gekauft werden.

Um die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus so gering wie möglich zu halten, müssen Besucher eine Mund-Nasen-Bedeckung im Theater tragen, bis sie zu ihrem Platz gelangt sind. Eintrittskarten werden kontaktlos kontrolliert, Desinfektionsmittelspender stehen im Foyer bereit.