Brand in Gögglingen-Donaustetten

Feuer in Ulmer Wohnhaus ausgebrochen

15.06.2020, 07:26 Uhr | dpa

In Ulm hat es in der Nacht im Stadtteil Gögglingen-Donaustetten gebrannt. Das Feuer war in einem Wohnhaus ausgebrochen, in dem sich zu dem Zeitpunkt mehrere Personen befanden.

Ein Mehrfamilienhaus ist in Ulm in Flammen aufgegangen. Menschen wurden dabei nicht verletzt, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte. Demnach sind in dem Haus im Stadtteil Gögglingen-Donaustetten 20 Menschen gemeldet, von denen sich den Angaben zufolge zwölf bei Ausbruch des Feuers im Haus befanden. Alle konnten in der Nacht von Sonntag auf Montag aus dem Haus gebracht werden, wie es hieß.



Sie würden in einem Gemeindehaus betreut und versorgt, sagte der Sprecher. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen der Polizei zufolge auf 750.000 Euro.