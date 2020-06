Ulm

Radfahrer bedroht Bauarbeiter mit Metzgerbeil

25.06.2020, 08:25 Uhr | dpa

Ein Radfahrer hat in Elchingen (Landkreis Neu-Ulm) zwei Bauarbeiter mit einem Metzgerbeil bedroht und eine große Fahndung ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, sei es bei dem Vorfall am Mittwoch jedoch zu keinem Angriff auf die Bauarbeiter gekommen. Der Mann konnte kurze Zeit später in Gewahrsam genommen werden, das Beil wurde sichergestellt. Es war zunächst unklar, warum der Mann die Bauarbeiter bedrohte und woher das Beil stammte. Es wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.