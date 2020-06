Bundesweite Razzien

Ulmer Kripo zerschlägt Diebesbande

30.06.2020, 17:16 Uhr | t-online.de

Die Ulmer Kriminalpolizei hat nach mehrfachen Gerüstdiebstählen in der Donaustadt und in anderen deutschen Städten einen Erfolg verkünden können. Sechs Männer sitzen in Untersuchungshaft.

Beamte der Ulmer Kriminalpolizei sind auf die Spur einer deutschlandweit agierenden Diebesbande gekommen. Nachdem Unbekannte im April mehrfach Gerüstteile einer Ulmer Firma gestohlen hatten, stießen die Polizisten auf ähnliche Fälle in weiteren Städten in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. Nun wurden in einem koordinierten Einsatz mehrere mutmaßliche Täter verhaftet und Gebäude durchsucht. Das teilten die Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Die Polizei geht derzeit von zehn Einbrüchen in 2020 aus. Bei ihren Raubzügen sollen die Täter auch Zäune abgebaut haben. Die Gerüstteile wurden anschließend in Klein-Lkw abtransportiert. Der entstandene Schaden soll sich auf mehr als eine halbe Million Euro summieren.

In der koordinierten Aktion waren etwa 130 Beamte der Polizeipräsidien Westhessen, Frankfurt, Mittelfranken, Unterfranken, Ludwigshafen, Koblenz und München im Einsatz. Sie durchsuchten elf Wohnungen und drei Firmen. Dabei fanden sie offenbar auch Diebesgut. Sechs Männer, die Teil der Bande sein sollen, befinden sich derzeit in U-Haft. Fünf weitere wurden wieder auf freien Fuß gesetzt.