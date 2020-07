Befreiung durch Bagger

Bauarbeiter von Ast getroffen und lebensgefährlich verletzt

15.07.2020, 11:59 Uhr | t-online.de

Auf zwei Baustellen in Ulm ist es innerhalb eines Tages zu Unfällen gekommen. Beide Bauarbeiter sind schwer verletzt worden – einer davon lebensgefährlich.

Ein Bauarbeiter ist am Dienstagnachmittag auf einer Baustelle in Ulm von einem Ast getroffen worden und drei Meter tief gefallen. Der 59-Jährige sei mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr im Leimgrubenweg. Ein Bagger sei an einem Ast hängengeblieben und riss diesen ab. Der später verletzte Bauarbeiter hörte zwar noch einen Warnruf, lief aber in die falsche Richtung, so dass er von dem herabfallenden Ast erwischt wurde. Er musste mit Hilfe des Baggers befreit werden.

Erst zwei Stunden vorher hat sich auf einer anderen Baustelle in der Magirusstraße ebenfalls ein Unfall ereignet. Ein 57-Jähriger sei abgerutscht und etwa zwei Meter in die Tiefe gefallen, so die Polizei. Auch er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.