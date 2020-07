Mehrere Verletzte

Polizeiwagen kracht in SUV und wirft ihn um

22.07.2020, 07:38 Uhr | t-online.de

Auf dem Weg zu einem Einsatz ist ein Einsatzwagen der Polizei UIm mit einem Geländewagen zusammengestoßen. Durch den Zusammenstoß ist das offenbar unbeteiligte Auto umgeworfen worden.

In der Nähe des Recyclinghofes Grimmelfingen ist in der Nacht ein Polizeiwagen im Einsatz offenbar frontal in einen SUV gekracht. Beide Insassen des Streifenwagen sowie der Fahrer des Pkw sind in ein Krankenhaus gebracht worden. Das berichten mehrere Medien am Mittwochmorgen.

Demnach ereignete sich der Unfall auf fast gerader Strecke, berichtet der Radiosender "Donau3FM". Nach dem Zusammenstoß sei der Einsatzwagen erst 150 Meter weiter zum Stehen gekommen. Der SUV ist umgeworfen worden. Alle Beteiligten wurden leicht verletzt.

Der Schaden an den Fahrzeugen betrage etwa 50.000 Euro. Der Polizeiwagen sei nur noch Schrott. Die Polizei Ulm hat bisher noch keine Angaben zum Unfall gemacht.