Mehrere Verletzte

Polizeiwagen kracht in SUV und stößt ihn um

22.07.2020, 11:17 Uhr | dak, dpa

Auf dem Weg zu einem Einsatz ist ein Einsatzwagen der Polizei UIm mit einem Geländewagen zusammengestoßen. Durch den Zusammenstoß ist das offenbar unbeteiligte Auto umgeworfen worden.

In der Nähe des Recyclinghofes Grimmelfingen ist am Dienstagabend ein Polizeiwagen im Einsatz in einen SUV gekracht. Beide Insassen des Streifenwagens sowie der Fahrer des Pkw sind in ein Krankenhaus gebracht worden. Das teilte die Polizei Ulm am Mittwochmorgen mit. Zuvor berichteten mehrere Medien.

Der Unfall geschah, als der Einsatzwagen den Geländewagen überholen wollte. Laut Polizei zog der SUV-Fahrer nach links – möglicherweise weil am Straßenrand ein Angehöriger des 28-Jährigen mit einem Pannenfahrzeug stand. Vollbremsung und Ausweichmanöver des Polizeibeamten seien erfolglos gewesen.



Polizeiwagen ist Schrott

Laut dem Radiosender "Donau3FM" sei der Einsatzwagen nach dem Zusammenstoß erst 150 Meter weiter zum Stehen gekommen. Der SUV überschlug sich und prallte gegen eine Schutzplanke. Alle Beteiligten wurden leicht verletzt.

Der Schaden an den Fahrzeugen betrage etwa 50.000 Euro. Der Polizeiwagen sei nur noch Schrott. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Gutachter, Ursache und Hergang des Unfalls auf dem Kuhbergring festzustellen. Die Verkehrspolizei Heidenheim übernahm die weiteren Ermittlungen.