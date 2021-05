Ulm

Ehepaar liefert sich illegales Autorennen in Ulm

24.05.2021, 10:26 Uhr | dpa

Mit bis zu Tempo 200 soll sich ein junges Ehepaar in Ulm ein verbotenes Autorennen geliefert haben. Der Raser und die Raserin waren einer Zivilstreife aufgefallen, da sie wild die Spuren kreuzten und sich gegenseitig überholten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei seien sie bereits innerorts mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen. Auf der Bundesstraße 311 in Richtung Grimmelfingen erreichten sie dann Geschwindigkeiten zwischen 160 und 200 Stundenkilometern. Erlaubt sei auf der Strecke aber höchstens Tempo 60 bis 80.

Das Ehepaar hat den Beamten zufolge am Pfingstsonntag auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Der 23-Jährige soll seine ein Jahr ältere Frau etwa trotz Gegenverkehrs überholt haben. Um einen Unfall zu verhindern, musste ein entgegenkommender Autofahrer eine Vollbremsung machen. Andere Wagen hätten nach rechts ausweichen müssen. Das Paar war demnach in hochmotorisierten Wagen unterwegs.

Bei der anschließenden Kontrolle hätten die Raser wenig Einsicht gezeigt. Die Beamten beschlagnahmten die Führerscheine. Gegen das Paar wird nun ermittelt.