Wiesbaden

Neue Lieferung mit Corona-Impfstoff in Hessen angekommen

25.01.2021, 18:39 Uhr | dpa

Eine neue Lieferung mit Corona-Impfstoff ist am Montag in Hessen angekommen. Dabei habe es sich um rund 35 100 Dosen des Impfstoffs der Firmen Biontech und Pfizer gehandelt, teilte das Innenministerium in Wiesbaden mit. Der Bund hatte die Länder informiert, dass über einen Zeitraum von vier Wochen die Impfstofflieferungen gesenkt werden.

Auch wenn aktuell weniger Dosen zur Verfügung gestellt wurden, sind nach Angaben des Ministeriums weiterhin alle Termine für Erstimpfungen in den regionalen Impfzentren mit ausreichend Dosen hinterlegt. Weil das Land grundsätzlich alle eintreffenden Lieferungen halbiert und eine Hälfte für die Corona-Zweitimpfung einlagert, könnten auch die Zweitimpfungen in den Alten- und Pflegeheimen durch mobile Teams sowie in den koordinierenden Covid-19-Krankenhäusern wie geplant weitergehen.

Bis Ende dieser Woche werde zudem eine Lieferung mit weiteren 7200 Dosen des Impfstoffs der Firma Moderna erwartet, kündigte das Innenministerium an. Diese Impfdosen würden derzeit noch als Reserve sicher gelagert, sollten weitere Lieferungen kleiner ausfallen als zunächst angekündigt.