Wiesbaden

Wasser steigt an Rhein und Main

31.01.2021, 12:32 Uhr | dpa

In Hessen verlagert sich das Hochwasser weiter in Richtung der größeren Flüsse Rhein und Main. Wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie in Wiesbaden am Sonntag mitteilte, galt am Vormittag im stark betroffenen Niddergebiet am Pegel Glauberg/Nidder noch die höchste Meldestufe, die Wasserstände würden hier jedoch im Laufe des Tages zurückgehen. An der Kinzig, der Lahn und der Fulda galt die zweithöchste Meldestufe.

Am Rhein sollten die Wasserstände laut Landesamt am Sonntag und Montag stark ansteigen. So sei am Sonntagmorgen in Worms die Meldestufe I bereits überschritten worden. Am Main stiegen die Wasserstände langsam an. Das Landesamt ging jedoch davon aus, dass die Meldestufen am hessischen Main-Abschnitt nicht überschritten würden.

In der stark betroffenen Stadt Büdingen (Wetteraukreis) ging das Hochwasser deutlich zurück. Nach Starkregen und Tauwetter drohe jedoch das Rückhaltebecken bei Düdelsheim, einem Stadtteil von Büdingen, vollzulaufen, teilte der Mainz-Kinzig-Kreis am Samstagabend mit. In der Folge drohe auch ein Anstieg der Nidder. Eine gezielte Steuerung der Abflussmengen soll das Rückhaltebecken möglichst weit entleeren, um einen Puffer zu schaffen.